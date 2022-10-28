Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации.

28 октября ряд СМИ со ссылкой ни источники сообщили о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что все мероприятия по частичной мобилизации закончены.

Министр сообщил, что на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тысяч мобилизованных, а 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже после обучения направлены в действующие войска.

Также Шойгу отметил, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.