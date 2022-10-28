Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России
2022-10-28 20:26
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации.
28 октября ряд СМИ со ссылкой ни источники сообщили о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что все мероприятия по частичной мобилизации закончены.
Министр сообщил, что на полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тысяч мобилизованных, а 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже после обучения направлены в действующие войска.
Также Шойгу отметил, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.
Опубликовано: Елена Калиновская
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