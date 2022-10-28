Трамп заверил, что не вернётся в Twitter, ведь теперь у него собственная соцсеть

Экс-президент США, которого Twitter исключил из числа пользователей после событий со штурмом Капитолия, заявил, что не собирается возвращаться в эту соцсеть, где у него были миллионы подписчиков.

«Я остаюсь в TRUTH, хотя Маск мне нравится», заявил Трамп в интервью Fox News.

После изгнания из Twitter Трамп озадачился созданием своей собственной соцсети - TRUTH, которую запустил только в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Илон Маск обмолвился о том, что в случае поглощения Twitter он может восстановить аккаунт экс-президента США.