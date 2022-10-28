Трамп заверил, что не вернётся в Twitter, ведь теперь у него собственная соцсеть
2022-10-28 20:30
Экс-президент США, которого Twitter исключил из числа пользователей после событий со штурмом Капитолия, заявил, что не собирается возвращаться в эту соцсеть, где у него были миллионы подписчиков.
«Я остаюсь в TRUTH, хотя Маск мне нравится», заявил Трамп в интервью Fox News.
После изгнания из Twitter Трамп озадачился созданием своей собственной соцсети - TRUTH, которую запустил только в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Илон Маск обмолвился о том, что в случае поглощения Twitter он может восстановить аккаунт экс-президента США.
Опубликовано: Тарас Медведев
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