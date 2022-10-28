CNN: Канье Уэст восхищается нацистами и хотел назвать альбом в честь Гитлера
2022-10-28 20:35
Американский телеканал CNN сообщил, что в 2018 году музыкант Канье Уэст хотел посвятить один из своих альбомов лидеру нацистской германии Адольфу Гитрелу.
Журналисты CNN со ссылкой на бывшего сотрудника команды Канье Уэста сообщили, что в 2018 году музыкант планировал назвать свой альбом "HITLER", однако решил дать ему название "Ye".
По словам бывшего коллеги Уэста, американский рэпер неоднократно заявлял, что восхищается тем, как работала пропаганда в нацистской Германии.
Также собеседник CNN утверждает, что в 2018 году Канье Уэст признался в чтении запрещённой в большинстве стран мира книге "Майн Кампф", написанной Адольфом Гитлером.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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