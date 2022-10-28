В Марселе наняли хорьков для охоты на крыс, чтобы не использовать химию
В Марселе будут наняты хорьки, чтобы помочь городу избавиться от крыс в рамках экспериментальной фазы по поиску естественного метода борьбы с грызунами, заявила в пятницу чиновник по борьбе с вредителями, Аиша Геджали.
«Мэрия искала решения с учетом заботы об окружающей среде», сказал источник, уточнив, что хорьки будут завезены в Марсель в ноябре и декабре.
«Тенденция заключается в меньшем количестве химикатов», — заявил муниципальный советник, пояснив, что охотники за крысами будут использованы в пятнадцати местах, где город сталкивается с проблемами грызунов, в частности, в парках и садах, вокруг школ и детских садов.
По оценкам мэрии, в городе с населением более 870 000 человек популяция крыс как минимум равна человеческому населению.
Хорьки — естественные враги крыс, и по словам Александра Рейналя, заводчика, чьи животные будут использоваться в Марселе: единственная необходимая дрессировка — это «приучить их возвращаться, иначе они останутся в галереях, где прячутся крысы».
Подобный опыт уже имел успех в Тулузе, Лиможе или даже в районах Парижа, а также в тюрьмах, отметил Александр Рейналь, который занимается разведением 25 хорьков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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