В Марселе наняли хорьков для охоты на крыс, чтобы не использовать химию

В Марселе будут наняты хорьки, чтобы помочь городу избавиться от крыс в рамках экспериментальной фазы по поиску естественного метода борьбы с грызунами, заявила в пятницу чиновник по борьбе с вредителями, Аиша Геджали.

«Мэрия искала решения с учетом заботы об окружающей среде», сказал источник, уточнив, что хорьки будут завезены в Марсель в ноябре и декабре.

«Тенденция заключается в меньшем количестве химикатов», — заявил муниципальный советник, пояснив, что охотники за крысами будут использованы в пятнадцати местах, где город сталкивается с проблемами грызунов, в частности, в парках и садах, вокруг школ и детских садов.

По оценкам мэрии, в городе с населением более 870 000 человек популяция крыс как минимум равна человеческому населению.

Хорьки — естественные враги крыс, и по словам Александра Рейналя, заводчика, чьи животные будут использоваться в Марселе: единственная необходимая дрессировка — это «приучить их возвращаться, иначе они останутся в галереях, где прячутся крысы».

Подобный опыт уже имел успех в Тулузе, Лиможе или даже в районах Парижа, а также в тюрьмах, отметил Александр Рейналь, который занимается разведением 25 хорьков.