Рианна выпустила свой первый сольный сингл за шесть лет, ставший саундтреком к «Черной пантере»
Песня Lift Me Up появится в фильме Marvel «Черная пантера: Ваканда навсегда», который должен выйти в ноябре.
Режиссер Райан Куглер сказал, что участие Рианны в проекте стало данью покойному актеру Чедвику Боузману.
«Честно говоря, я думаю, что это был Чед», — сказал он, — «Для того, чтобы это произошло, должно было произойти много невероятных вещей, и Рианна ясно дала понять, что сделала это для него».
Боузман снялся в первом фильме «Черная пантера», а также появился в фильмах «Пять кровей», «21 мост» и биографическом фильме о Джеймсе Брауне «Вставай».
Он умер в 2020 году, через четыре года после того, как у него диагностировали рак толстой кишки. В прошлом году Боузман был посмертно номинирован на «Оскар» за роль в фильме Ма Рейни «Черное дно».
Опубликовано: Тарас Медведев
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