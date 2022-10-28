Рианна выпустила свой первый сольный сингл за шесть лет, ставший саундтреком к «Черной пантере»

Песня Lift Me Up появится в фильме Marvel «Черная пантера: Ваканда навсегда», который должен выйти в ноябре.

Режиссер Райан Куглер сказал, что участие Рианны в проекте стало данью покойному актеру Чедвику Боузману.

«Честно говоря, я думаю, что это был Чед», — сказал он, — «Для того, чтобы это произошло, должно было произойти много невероятных вещей, и Рианна ясно дала понять, что сделала это для него».

Боузман снялся в первом фильме «Черная пантера», а также появился в фильмах «Пять кровей», «21 мост» и биографическом фильме о Джеймсе Брауне «Вставай».

Он умер в 2020 году, через четыре года после того, как у него диагностировали рак толстой кишки. В прошлом году Боузман был посмертно номинирован на «Оскар» за роль в фильме Ма Рейни «Черное дно».