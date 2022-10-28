Politico: США ускорят размещение в Европе модернизированных ядерных бомб

США ускорили размещение более точной версии своей основной атомной бомбы на базах НАТО, сообщает сайт Politico.

Портал сослался на содержание дипломатического послания США и данные "двух хорошо информированных" неназванных лиц. Информация должна была быть передана союзникам по НАТО на закрытой встрече в Брюсселе в этом месяце.

Politico сообщает, что развертывание усовершенствованной гравитационной ядерной бомбы B61-12 на европейских базах, первоначально запланированное на весну следующего года, было перенесено на декабрь.

Портал напоминает, что замена старых вооружений, хранящихся на складах в Европе, более новой версией для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и союзников открыто обсуждалась годами, но ускорилась в условиях возросшей напряженности.

Журналисты отмечают, что ускорение модернизации американского ядерного потенциала в Европе, тем не менее, является неожиданностью для некоторых наблюдателей, которые опасаются, что это может еще больше подогреть и без того опасную ситуацию в Европе.

Также отмечается, что объявление об этом факте на встрече в Брюсселе произошло за несколько дней до того, как страны НАТО начали свои ежегодные ядерные учения под названием "Стойкий полдень". Двухнедельные учения закончатся в следующее воскресенье.

Politico напоминает, что в среду Россия провела свои ядерные учения, которые официально охарактеризовала как имитацию "массированного ядерного удара" в ответ на ядерный удар по России.