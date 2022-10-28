Медведев резко отреагировал на заявления Польши о возмещении ей Россией «военных потерь»

Медведев отреагировал на желание Польши возместить военные потери при СССР.

28 октября РИА Новости сообщили, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале ответил на заявление МИД Польши о желании возместить военные потери при СССР и заявил, что, во-первых, можно им подготовить счет за то, что СССР передал Польше во времена социализма, а это по мнению политика, сотни миллиардов долларов.

Вторым вариантом замглавы Совбеза предложил полякам использовать свой расчёт в качестве туалетной бумаги, тем более, что из-за санкций туалетная бумага в Европе сильно подорожала.