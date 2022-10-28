Приехавший в Донбасс из Испании Алексис Кастильо и вставший на защиту независимости республик умер от осколочных ранений.

28 октября стало известно о гибели итальянского добровольца Алексиса Кастильо, который воевал за независимость Донбасса и сдерживал наступательные операции вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Пески.

Кастильо приехал в Донбасс восемь лет назад, увидев в интернете видеоролик о гибели митингующих в одесском Дворце профсоюзов, после чего вступил в народное ополчение ДНР.

По данным журналистки Маргариты Симоньян, у погибшего Алексиса Кастильо в Донецкой Народной республике остались жена и ребёнок, которых испанец обрёл в годы сражений за свободу Донбасса.