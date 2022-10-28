Минюст РФ признал иноагентом гендиректора канала «Дождь» Наталью Синдееву
2022-10-28 21:16
Министерство юстиции России признало Наталью Синдееву физлицом, исполняющим обязанности иноагента.
Пресс-служба Министерства юстиции Российской Федерации уведомляет, что генеральный директор российского телеканала "Дождь" (ранее признан СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева включена в реестр иностранных агентов.
Также российский Минюст признал иноагентами журналистку "Дождя" Екатерину Котрикадзе, юриста-адвоката Михаила Беньяша, репортёров Тараса Березовца, Ивана Яковину, Владимира Роменского, Алексея Докучаева и Андрея Баева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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