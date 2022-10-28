Минюст РФ признал иноагентом гендиректора канала «Дождь» Наталью Синдееву

2022-10-28 21:16

Министерство юстиции России признало Наталью Синдееву физлицом, исполняющим обязанности иноагента.

Пресс-служба Министерства юстиции Российской Федерации уведомляет, что генеральный директор российского телеканала "Дождь" (ранее признан СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева включена в реестр иностранных агентов.

Также российский Минюст признал иноагентами журналистку "Дождя" Екатерину Котрикадзе, юриста-адвоката Михаила Беньяша, репортёров Тараса Березовца, Ивана Яковину, Владимира Роменского, Алексея Докучаева и Андрея Баева.

Опубликовано: Ткачёв Андрей