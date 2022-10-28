Украина рассматривает возможность использованием российских активов для восстановление инфраструктуры
2022-10-28 21:19
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что конфискованные Украиной российские и белорусские активы могут быть использованы для помощи в послевоенном восстановлении Украины.
Правительство Украины заморозило активы граждан двух соседних стран на сумму около 1,2 миллиарда евро.
Ранее сообщалось, что ЕС также намерен направить замороженные активы, принадлежащие гражданам России на восстановление Украины. Они оцениваются в несколько сотен миллиардов долларов.
Тем не менее, по последним подсчетам Комиссии Евросоюза в Европе продолжают работать более 30 тысяч предприятий, принадлежащих гражданам РФ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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