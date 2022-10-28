Брэгг: умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Рик Брэгг сообщил, что на 88 году жизни умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис .

28 октября ряд иностранных СМИ сообщили ,что на 88 году жизни умер американский певец, пианист, композитор и исполнитель Джерри Ли Льюис, который стоял у истоков рок-н-ролла наряду с Элвисом Пресли, Джонни Кэшем, Чаком Берри, Литтл Ричардом и другими знаменитыми музыкантами.

Отмечается, что последние годы жизни музыкант страдал от многочисленных болезней и травм, возникших из-за образа жизни, который вел музыкант в молодые годы.