Брэгг: умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
2022-10-28 21:19
Рик Брэгг сообщил, что на 88 году жизни умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис .
28 октября ряд иностранных СМИ сообщили ,что на 88 году жизни умер американский певец, пианист, композитор и исполнитель Джерри Ли Льюис, который стоял у истоков рок-н-ролла наряду с Элвисом Пресли, Джонни Кэшем, Чаком Берри, Литтл Ричардом и другими знаменитыми музыкантами.
Отмечается, что последние годы жизни музыкант страдал от многочисленных болезней и травм, возникших из-за образа жизни, который вел музыкант в молодые годы.
Опубликовано: Елена Калиновская
Журналист «Россия Сегодня» Светлана Бабаева погибла в Крыму на учениях по стрельбе
Эксперты рассказали о признаках авитаминоза
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Стремоусов: армия России пока держит оборону в Херсонской области
Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта