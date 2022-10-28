МВД отменило подозрение Собчак в деле о вымогательстве у «Ростеха», сделав её свидетелем

Следователь по делу о вымогательстве денежных средств у главы компании "Ростех" Сергея Чемезова отменил постановление о привлечении Ксении Собчак в качестве подозреваемой.

28 октября журналисты издания ТАСС сообщили, что следователь по уголовному делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова аннулировал постановление о привлечении Ксении Собчак к данному делопроизводству в качестве подозреваемой.

По данным ТАСС, теперь Собчак проходит свидетелем по уголовному делу о вымогательстве денежных средств у Чемезова, из-за чего уехавшая из России Ксения Собчак может спокойно возвращаться на родину.

Примечательно, что накануне Ксения Собчак прибыла в Беларусь, откуда направилась в Литву, пройдя пешком через пограничный пункт, после чего предъявила паспорт гражданки Израиля.