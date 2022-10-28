Илон Маск создаст совет по модерации контента для Twitter
2022-10-28 22:03
Илон Маск, ставший владельцем Twitter в четверг, объявил в пятницу, что намерен предоставить платформе «доску для модерации контента с очень разными точками зрения».
«Ни одно серьезное решение о содержании или повторной активации учетных записей не будет принято без вмешательства совета», — уточнил в своем твите мультимиллиардер, заявивший о себе как о главном защитнике свободы слова.
Напомним, что Маск всеже пошел на поглощение Twitter и в пятницу Нью-Йорская фондовая биржа заявила, что сделка на 44 млрд долларов одобрена.
Сообщается, что Маск все же проводит сокращение штата компании. Первоначально он обещал уволить до 75 процентов сотрудников, но позже сказал, что количество будет гораздо меньшим.
Опубликовано: Тарас Медведев
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