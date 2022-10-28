Зеленский допустил скорое начало новой волны мобилизации в России

Владимир Зеленский прокомментировал заявление Сергея Шойгу об окончании частичной мобилизации в РФ.

Вечером пятницы президент Украины Владимир Зеленский дал оценку заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, который сегодня сообщил, что мобилизационные процессы в России признаны оконченными.

"Хотя РФ заявляет, что закончила мобилизацию, нам ясно, что России вскоре может понадобиться новая волна мобилизации", - поделился мнением Зеленский.

28 октября Шойгу заявил, что мобилизация в России завершена, поскольку военные комиссариаты смогли призвать заявленных 300 тысяч граждан, являющихся военнообязанными.