В Великобритании лазеры используются для письма внутри бриллиантов

В Великобритании для идентификации бриллиантов научились использовать лазеры, таким проектом занимается оксфордская компания Opsydia, сообщает ВВС.

Приборы Opsydia единственные на рынке, способные проникать сквозь поверхность алмаза и манипулировать его атомами.

К примеру, с помощью этой техники можно нанести на камень свой логотип. Логотип имеет ширину менее полмиллиметра и его не так просто разглядеть.

«Это очень сложно, — говорит он: «Они намеренно очень хороши, и они нацелены на профессиональных ювелиров».

«Главное, что происходит в отрасли, — это отслеживаемость и прозрачность», — говорит Эндрю Риммер, исполнительный директор Opsydia. Он считает, что технология Opsydia может улучшить существующие способы идентификации алмазов.

Уже существуют системы для отслеживания алмаза, начиная с момента, когда он впервые выходит из шахты в виде необработанного алмаза, через фазу огранки и полировки и до розничного продавца.

Но процесс далек от совершенства. В прошлом году Хьюман Райтс Вотч (HRW) раскритиковала ювелиров, заявив, что многие из них не могут определить месторождение происхождения своих бриллиантов.

По мнению HRW, это важно, потому что «нарушения трудовых прав, насилие и другие злоупотребления остаются серьезной проблемой в добыче золота и алмазов».