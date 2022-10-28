Холт: США должны должны принять предложение Путина о переговорах с Россией
Американский генерал в отставке Блейн Холт уверен, что Вашингтон должен принять предложение Владимира Путина о мирных переговорах с Москвой.
Бывший бригадный генерал Соединённых Штатов Блейн Холт оценил высказывания Владимира Путина на площадке дискуссионного клуба "Валдай", где накануне президент России заявил о готовности к мирным переговорам с США.
По мнению Холта, администрация Джо Байдена обязана принять предложение Путина, сев за стол переговоров с российской стороной для скорейшего устранения геополитической напряжённости.
При этом Блейн Холт выразил уверенность, что в ходе переговоров Вашингтону необязательно принимать условия Москвы, и Соединённые Штаты вправе сами вести переговорный процесс ультимативно, однако сами переговоры должны быть начаты в любом случае.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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