Американский генерал в отставке Блейн Холт уверен, что Вашингтон должен принять предложение Владимира Путина о мирных переговорах с Москвой.

Бывший бригадный генерал Соединённых Штатов Блейн Холт оценил высказывания Владимира Путина на площадке дискуссионного клуба "Валдай", где накануне президент России заявил о готовности к мирным переговорам с США.

По мнению Холта, администрация Джо Байдена обязана принять предложение Путина, сев за стол переговоров с российской стороной для скорейшего устранения геополитической напряжённости.

При этом Блейн Холт выразил уверенность, что в ходе переговоров Вашингтону необязательно принимать условия Москвы, и Соединённые Штаты вправе сами вести переговорный процесс ультимативно, однако сами переговоры должны быть начаты в любом случае.