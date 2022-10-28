Издание Prague Morning утверждает, что в Праге прошёл масштабный митинг с требованиями к местному правительству возобновить переговоры с Москвой по энергетическим вопросам.

28 октября газета Prague Morning сообщила, что в текущую пятницу тысячи жителей Парги вышли на улицы столицы Праги, потребовав от местного правительства немедленного начала переговоров с Россией по вопросам поставки газа.

Также протестующие запросили незамедлительную отставку правительства Чехии для возможности проведения досрочных выборов в своей стране.

Примечательно, что организаторами митинга выступили представители радикально левых политических течений, в том числе сторонники коммунистической фракции.