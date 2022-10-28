Зеленский: четыре миллиона граждан Украины остались без электроснабжения

Владимир Зеленский сообщил о существенных проблемах с электроснабжением украинских граждан.

Вечером 28 октября Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что из-за новых решений компании "Укрэнерго" значительная часть украинского населения испытывает проблемы с электроснабжением на всей территории страны.

"Во многих городах и регионах Украины применяются графики стабилизационных отключений. Около четырех миллионов украинцев имеют ограничения сейчас", - утверждает Зеленский.

В тот же вечер стало известно, что "Укрэнерго" решило отказаться от веерных отключений электричества по всей Украине, решив ограничить энергопотребление в Киеве и Киевской области.