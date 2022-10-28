Эксперты рассказали о признаках авитаминоза

Авитаминоз — это полное отсутствие в организме человека одного или нескольких витаминов.

Причины авитаминоза:

Причинами авитаминоза может быть не только несбалансированное питание и недостаток в пище свежих овощей и фруктов. Среди факторов, способствующих развитию этого состояния, специалисты называют дисбактериоз и другие патологии желудочно-кишечного тракта, которые нарушают усвояемость пищи. Кроме того, всегда истощают организм паразитарные инфекции, глистные инвазии, тяжелая и напряженная работа во вредных условиях.

Повышенного количества витаминов требует также организм беременных женщин или человека, пребывающего в состоянии острого стресса или физического перенапряжения.

Быстро расходует питательные вещества и витамины и человек, живущий в суровых климатических условиях: в мороз метаболизм ускоряется для сохранения нормальной температуры тела, следовательно, потребляет больше «витаминного топлива» для повышения сопротивляемости.

По каким признакам можно установить у себя дефицит тех или иных витаминов?

Есть ряд общих симптомов, которые позволяют заподозрить нарушение метаболизма вследствие нехватки какого-то одного или нескольких питательных веществ. Среди характерных симптомов мы уже называли быструю утомляемость и усталость, мышечная слабость.

Может появиться бессонница или наоборот сонливость, немотивированная раздражимость или апатия. Резко ухудшается состояние кожного покрова – появляется выраженная сухость, ощущение стянутости, шелушение, зуд.

«Иссушаются» и могут выпадать волосы, слоятся и крошатся ногтевые пластины на руках и ногах, истончается зубная эмаль. Иногда понижается аппетит и наблюдается снижение массы тела. У ребенка или подростка на фоне авитаминоза могут замедлиться рост и развитие.

Также общим признаком, указывающим на недостаток витаминов, является снижение адаптивности и сопротивляемости организма: иммунитет не справляется с инфекциями чаще всего дыхательной и мочевыделительной системы, пищеварительного тракта или кожи.

Если вышеуказанные признаки замечены по одному или сразу несколько, стоит обратиться к врачу для проведения лабораторных исследований и диагностики, чтобы понять, в каком именно витамине более всего нуждается организм, и назначить правильное лечение.

Виды и признаки:

Признаки нехватки витаминов могут быть и достаточно специфическими, иногда точно указывающими на острый дефицит витаминов конкретной группы.

Перечислю наиболее распространенные виды авитаминоза и их характерные клинические признаки.

Авитаминоз А чаще всего выражается в нарушениях состояния глаз и зрения (так называемая «куриная слепота» - плохое зрение в сумерках и темноте), шелушащейся сухости кожи. Острый авитаминоз отрицательно сказывается на состоянии иммунной системы, желудочно-кишечного тракта: человек страдает от частых простуд, явлений пищевых отравлений и инфекций.

Кроме соответствующих препаратов, в лечебный рацион должны быть включены морковь, шпинат, облепиха наряду с жирной сметаной, растительными маслами или дополнительным приемом рыбьего жира.

Авитаминоз витаминов группы В нарушает работу прежде всего нервной системы. Человек страдает от частых головных болей, бессонницы, расстройств памяти, нарушения координации движений, явлений депрессии.

Может наблюдаться судорожный синдром, тахикардия. Часто появляются патологические изменения на коже и слизистых оболочках: красные пятна с шелушением на лице, признаки стоматита, трещинки в уголках рта, дерматит, воспаление поверхности языка.

Иногда поражаются оболочки глаз и появляются симптомы кератита и конъюнктивита, воспалённость, усиленное слезотечение, иногда – светобоязнь. Повышенная сухость кожи головы вызывает перхоть, ухудшает состояние волос.

На фоне нехватки некоторых витаминов группы В нарушаются процессы кроветворения, может развиться анемия. Для лечения упор в диете делают на бобовые, сыр, яйца, печень, а также бананы и качественные хлебные продукты.