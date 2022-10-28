Россия направила ноту протеста в МИД Швейцарии из-за нападения на церковь в Женеве
Российской посольство адресовало ноту протеста в швейцарский МИД после того, как неизвестные совершили акт вандализма в женевской православной церкви.
28 октября посольство России направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Швейцарии в связи с тем, что сегодня неустановленные злоумышленники облили красной и синей красной вход в церковь Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве.
В заявлении российского посольства утверждается, что Москва требует от Женевы найти и привлечь к ответственности виновных в осквернении православного храма, расположенного в столице Швейцарии.
Также в ноте протеста посольства России утверждается, что Москва рассматривает происшествие в Женеве не только как акт вандализма, но и яркое проявление русофобии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Россия направила ноту протеста в МИД Швейцарии из-за нападения на церковь в Женеве
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