Россия направила ноту протеста в МИД Швейцарии из-за нападения на церковь в Женеве

Российской посольство адресовало ноту протеста в швейцарский МИД после того, как неизвестные совершили акт вандализма в женевской православной церкви.

28 октября посольство России направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Швейцарии в связи с тем, что сегодня неустановленные злоумышленники облили красной и синей красной вход в церковь Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве.

В заявлении российского посольства утверждается, что Москва требует от Женевы найти и привлечь к ответственности виновных в осквернении православного храма, расположенного в столице Швейцарии.

Также в ноте протеста посольства России утверждается, что Москва рассматривает происшествие в Женеве не только как акт вандализма, но и яркое проявление русофобии.