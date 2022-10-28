Опасности, которые вас могут поджидать на пляже

Ленивый пляжный отдых – отличный способ восстановить жизненные силы, насладиться водными процедурами и, конечно же, получить заряд здоровья и бодрости в виде витамина D.

Солнечные угрозы:

Учитывая специфику одиннадцатилетнего цикла солнечной активности, пребывание на открытом летнем солнце, особенно, вблизи водоема в промежутке между 11.00-16.00 чревато получением солнечного или теплового удара. Отдыхающим, страдающие гипертонией и ишемической болезнью сердца, лучше вообще на протяжении всего отдыха укрываться от солнца под тентом, навесом или густыми кронами деревьев.

В идеале лучше вообще отказаться от загара в связи с агрессивным воздействием ультрафиолета на кожные покровы. Особенно актуальна эта рекомендация для людей с многочисленными невусами (родинками), так как ультрафиолет является одним из факторов, способствующих перерождению безобидных на первый взгляд родинок в злокачественные новообразования.

Не стоит заходить в воду после принятия солнечных ванн. Такое поведение может привести к возникновению головокружения или даже краткому обмороку. Поэтому перед купанием следует немного прогуляться и размять плечевой пояс и мышцы рук и ног.

Земные инфекции и паразиты:

В песке и пляжном грунте постоянно проживают миллиарды микроорганизмов, большая часть из которых не несет в себе абсолютно никакой угрозы беззаботному пляжнику.

Тем не менее, существует несколько десятков потенциально опасных патогенов, способных нанести серьезный вред нашему здоровью:

онихомикоз. Грибковая инфекция, поражающая ногтевые пластины. Как правило, споры грибка проживают на отмерших участках кожи, поэтому старайтесь не становиться босыми ногами на старые деревянные подмостки в раздевалках и обязательно застилайте пляжный лежак свои покрывалом или полотенцем.

лептоспироз. Инфекционное заболевание, поражающее капилляры. Возбудитель попадает в организм через мелкие ранки и порезы на коже. Из характерных симптомов отметим рвоту, головную и мышечные боли, желудочные колики, диарею. На незнакомом пляже лучше не снимайте обувь, в случае пореза немедленно обработайте ранку антисептиком и заклейте ее бактерицидным пластырем.

кератомикоз. Пляжный или как его еще называют, солнечный грибок. Эта инфекция поражает поверхностный слой эпидермиса. Его возникновению и активному размножению способствует воздействие солнечных лучей. Обычно пляжный грибок развивается на фоне повышенной потливости, упадка иммунных сил организма, ожирения и хронических инфекционных заболеваний.

гельминтозы. Песок и обычная земля являются прекрасной средой для временно пристанища гнид наиболее популярных видов глистных паразитов. К ним относят аскариды, власоглавы, анкилостомы, наматоды и кишечные угрицы. Гниды этих существ могу попасть под ногти или в складки кожи, а затем переместиться в ротовую полость или нос. Некоторые из них, например, кишечные угрицы, способны проникать в организм непосредственно через кожу.

Водные опасности:

Сырая пресная, как, собственно, и соленая морская или океаническая вода является идеальной средой для проживания простейших микроорганизмов. Попадая в кишечник или легкие через рот или нос, некоторые из этих водных обитателей могут стать причиной острых или хронических состояний.

К наиболее опасным из них относятся:

сальмонелла. Ее штаммы вызывают сальмонеллёз, брюшной тиф и еще несколько острых кишечных инфекционных заболеваний. Патогены выделяют токсины, которые отравляют стенки тонко кишечника, нарушая тем самым тонус сосудов и работу центральной нервной системы. При тяжелом течении без надлежащего лечения возможен летальный исход.

неглерия Фоулера. Одноклеточная бактерия, провоцирующая возникновение менингоэнцефалита (бактериальное поражение головного мозга и центральной нервной системы). Обитает в водах тропического и субтропического поясов. Возбудитель попадает в организм из теплой грязной воды через носовую полость, а затем активно прогрессирует, вызывая высокую температуру, боли, судороги и смерть.

ризопус побегоносный. Плесневой грибок, в изобилии обитающий в теплой пресной воде. Попадает в организм через носоглотку, при высокой концентрации способен отравлять своими продуктами жизнедеятельности ткани желудочного-кишечного тракта. Особенно опасен для отдыхающих с ослабленным иммунитетом и детям.

кишечная палочка. Одна из наиболее часто встречаемых бактерий на планете. Злотворные штаммы вызываю ряд мочеполовых заболеваний, а также гастроэнтерит и менингита у детей.

медузы. Морские животные, некоторые виды которых, контактируя с кожей купающегося, вызывают ожоги, а в некоторых случаях и паралич нервной системы. Особенно опасны такие виды как морская оса и медуза-коробочка.