Самые популярные мифы о венерических болезнях

Венерические болезни – одна из серьезных социальных и психологических проблем современности.

Одноразовый незащищенный секс практически безопасен:

Попробуем представить разные варианты развития событий. Изначально, входя в интимную связь с незнакомым партнером, вы уже рискуете, ведь шансы на то что объект вашего увлечения уже инфицирован какой-либо венерической хворью 50/50.

Предположим, сбылись худшие предсказания, и вы действительно вошли в зону риска. Итак, следует помнить, что при половом контакте с больным партнером, ваши шансы заболеть не превышают 20-30%. Не исключено, что вас пронесет – получите ли вы вирус или бактерию будет зависеть от многих факторов, включая состояние вашего иммунитета, целостность кожных покровов и слизистой, присутствие алкоголя в крови и т.д.

Оральный секс безвреден:

Абсолютная чушь. Практически все известные сегодня венерические заболевания передаются при незащищенном оральном контакте. Примечательно, что наибольший риск заразиться получает принимающая

сторона, поэтому такие заболевания как сифилис небных миндалин, гонорейном фарингит или конъюнктивит встречаются не так уж редко именно у женщин или пассивных гомосексуалистов. Таким образом, использование презерватива при таком виде секса обязательно. Хотя, безусловно, и латекс может порваться в любой момент, не выдержав активных ласк.

Презервативы не спасают от вирусов, передающихся половым путем:

Бытует мнение, что кристаллическая решетка латекса (базовый материал для презервативов) имеет отверстия, размер которых достаточен для прохождения через них вирусных структур, а также простейших организмов. Поэтому презервативы не способны защитить слизистую от заражения.

Многочисленные лабораторные исследования продемонстрировали полную несостоятельность этого заявления. Ни один вирус, микроб или бактерия латексный барьер преодолеть не сможет, поэтому изделие №1 по-прежнему принято считать наиболее эффективным средством защиты.

Спринцевание сразу после контакта способно предотвратить инфицирование:

Современная медицина утверждает, что спринцевание не способно предотвратить заражение. Попадающие на слизистую микроорганизмы и вирусные структуры столь малы, что кипяченая вода или слабый раствор марганцовки просто не способны их смыть. Мало того, если партнер или женщина уже инфицирована, потоки воды будут перемещать злотворные агенты с зараженных тканей на незараженные участки, например, в верхние отделы половых органов.

Согласно медицинской статистике, частое спринцевание является одним из факторов, способствующих развитию таких заболеваний как гарднереллез или дисбактериоз влагалища.