Ученые рассказали, что такое фелинотерапия

Наблюдая за повадками домашних любимцев, стало очевидно, что эти животные могут избавлять от некоторых недугов, снимать обострения при хронических процессах, а также купировать болевой синдром.

Лечение животными:

В современной медицинской практике существует несколько подвидов так называемой «звериной терапии». Чаще всего для лечения ряда заболеваний прибегают к помощи собак, лошадей, дельфинов и змей. Фелинотерапия или, как ее еще называют – «кошкотерапия», согласно историческим источникам, появилась из родственной ей канистерапии (собачей терапии).

Еще в конце 18 столетия в Англии было создано благотворительное общество, посвятившее себя лечению и реабилитации душевнобольных. В лечебнице, открытой филантропами, активно практиковали новаторские способы лечения, включая общение с домашними питомцами - собаками. Эффективность такой методики была подтверждена многолетними наблюдениями.

Так, больные, которые имели регулярный контакт с собаками, реже проявляли агрессию и постепенно избавлялись от частых приступов. На основе таких наблюдений в последствии было сформировано целое направление медицины – так называемая, пет-терапия, в рамках которой стали использовать и других млекопитающих, включая кошек.

Несмотря на возможности современной медицины, полный спектр воздействия домашней кошки на все органы и системы человеческого организма пока еще не изучены. Хотя основной механизм и специфика воздействия в целом известны.

Итак, исследования подтвердили, что кошки действуют:

Звуком. За счет вибрации и мурлыканья, которые животное издает при контакте с человеком. Частота таких колебаний находится в диапазоне от 16 до 44 Герц, что является оптимальной частотой, запускающей защитные механизмы организма. Примечательно, что с помощью такой вибрации эти животные могут исцелять самих себя, а при доверительных отношениях и своих хозяев и друзей;

Теплом. Температура кошачьего тельца всегда выше человеческой – 38-39 градусов по Цельсию. Поэтому телесный продолжительный контакт с вашей любимицей позволит прогреть поясницу, грудную, шейную зоны и обеспечит противовоспалительный эффект;

Биоэнергетикой. Доказано, что домашних кошек привлекают зоны с отрицательной энергией, которую они используют для восполнения своего энергобаланса. Поэтому, кошка ложится на те зоны тела человека, в которые формируют отрицательные энергополя, вследствие нарушения обменных процессов или развития патологий. При контакте с такими зонами, котик способен поменять ее полюсность, а, следовательно, устранить причину заболевания;

Массажем. Ложась на больное место, мурлычущая кошка тут же начинает медленно топтаться и массировать эту зону (так называемый «молочный шаг»). Такая форма поведения усвоена котом еще с раннего детства – так котенок массажирует мамин животик, стимулируя молочные железы выделять молочко.

Для того, что бы «кототерапия» имела положительный результат, необходимо уточнить перечень заболеваний, поддающихся воздействию животного:

Онкология. Устранить патологию кот вряд ли сможет, а вот снять приступ боли и избавить от депрессивного состояния ему вполне по силам;

Сердечно-сосудистые заболевания. Кошачье мурлыканье улучшает работу сердечной мышцы, нормализует артериальное давление и предотвращает гипертонический криз;

Алкоголизм и наркозависимость. Успокаивающие вибрации, исходящие от кота, улучшают настроение, повышают жизненный тонус и снимают припадки агрессии;

Болезни желудочно-кишечного тракта. Кошачье тельце, скрутившее в клубочек на животе во время желудочных колик – отличное средства для купирования боли;

Зубная боль. Нестерпимую зубную боль поможет снять кот, прижавшийся к вашей щеке. Достаточно 10-15 минутного сеанса, для того, что бы избавиться от затяжного приступа;

Неврозы и депрессии. Игры с кошками или легкое поглаживание пушистика перед телевизором в кресле или на софе – прекрасный способ сбросить дневной стресс, избавиться от накопившегося негатива;

Радикулит. Положите своего любимца на крестцовую зону и вы сможете остановить очередной приступ этого хронического заболевания.