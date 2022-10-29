В России могут закрыться сразу все гей-клубы
2022-10-29 00:11
В случае принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России закроются все гей-клубы.
По словам главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, само существование гей-клубов является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.
Она заявила, что геям следует «заниматься этим у себя дома в спальне». При этом Останина подчеркнула, что «никто не собирается отлавливать геев, запрещать им заниматься утехами, которые они себе позволяют».
Ранее соавтор инициативы, депутат Тамара Фролова заявила, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России защитит граждан от воздействия Запада.
Опубликовано: Светлана Репина
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