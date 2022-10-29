В России могут закрыться сразу все гей-клубы

В случае принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России закроются все гей-клубы.

По словам главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, само существование гей-клубов является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Она заявила, что геям следует «заниматься этим у себя дома в спальне». При этом Останина подчеркнула, что «никто не собирается отлавливать геев, запрещать им заниматься утехами, которые они себе позволяют».

Ранее соавтор инициативы, депутат Тамара Фролова заявила, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России защитит граждан от воздействия Запада.