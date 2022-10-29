Слабое мужское качество, над которым смеются все женщины

Ради привлекательных многие готовы сворачивать горы, совершать любые безумия, проходить через большое количество унижений, лишь бы прикоснуться к этой заветной красоте.

Над каким мужским качеством смеются все женщины?

Если мужчина залип на женщину и очень хочет её заполучить, дама это прекрасно видит по его поведению, а значит она посчитает своим долгом отодвинуть этого мужчину на дистанцию, чтобы он ещё постарался, а она ещё посомневалась, взвесила все за и против. Когда мужчина начинает общаться с такой женщиной, он уже идёт на множество уступков.

Например, в общении с такой женщиной мужчина может вообще не дорожить своим временем, а значит он готов всегда быть для неё свободным, готов ждать, пока она освободится, чтобы провести с ним время. Хотя в общении с женщиной, которую мужчина считает не слишком привлекательной, он никогда не пошёл бы на то, чтобы отложить встречу с друзьями или поездку на рыбалку.

Женщина, которая ощущает себя ценной в глазах мужчины, начинает наглеть всё больше, она всё больше требует, так как понимает, что наивный и влюблённый мужчина всё это сделает и ещё довольным после этого всего останется. Ситуация достигает критической точки в тот момент, когда требования женщины становятся неадекватными, а очень крепкое терпение мужчины трещит по швам.

Недавно я шёл по супермаркету и услышал разговор двух девушек, которые обсуждали мужчину. Одна из дам рассказывала о том, как она откровенно глумится над влюблённым в неё кавалером, а он даже ответить ничего ей не может, так как боится, что она может от него уйти.

Такая беспомощность в плане противостояния собственным эмоциям как раз и выглядит в глазах женщин одним из очень слабых мужских качеств. Дама видит, что мужчина готов ей потакать, и соответственно она этим пользуется, однако всё это вызывает у неё лишь ироничный смех. Как бы сильно женщина не желала, чтобы мужчины падали к её ногам, любить и уважать она будет лишь того, кто сможет умело поставить её на место.

Когда мужчина начинает отношения с того, что раз за разом что-то терпит в угоду того, чтобы женщина от него просто не ушла, он сам завязывает очень больной для себя сценарий. В самом начале женщина ещё старается соблюдать некоторые рамки приличия, но со временем её наглость начинает переходить все границы.

То есть дама начинает обвинять мужчину в том, в чём она сама грешна, однако картина мира прогнувшегося мужчины уже настолько изуродована, что он не может всему этому противостоять. Например, женщина начинает ревновать мужчину по поводу того, что он ходит на встречи со своими друзьями, хотя она сама ежедневно отдаёт своим подругам огромное количество времени.

Таких примеров огромное множество, но мужчинам следует уяснить одну простую вещь - даже если женщина требует, чтобы ей потакали и считались с её мнением, делает она это лишь для того, чтобы мужчина поставил её на место, а не для того, чтобы он потакал её прихотям, страдая от всего этого.