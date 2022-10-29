Зеленский: ограничения электроснабжения затронули 4 млн украинцев
2022-10-29 00:21
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о количестве украинцев, оставшихся без электричества.
По его словам, ограничения электроснабжения затронули около 4 млн жителей страны.
Зеленский напомнил, что во многих регионах Украины проводятся стабилизационные отключения электроэнергии по специальным графикам.
Украинские энергетики призвали население и бизнес экономить электроэнергию, поскольку многие энергетические объекты страны были повреждены в результате российских ударов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Зеленский: ограничения электроснабжения затронули 4 млн украинцев
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