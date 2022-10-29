Все мужчины Мег Райан и их романтическая история

Романтическая актриса, лёгкие фильмы и комедии, именно с этим долгое время ассоциировалась Мег Райан. Сегодня актриса счастлива в отношениях с Джоном Мелленкампом.

Детство Мег сложно назвать лёгким, её мать Сьюзан хотела быть артисткой, но не сложилось. Тогда Сьюзан пыталась быть матерью для Мег и ещё трех детей, но не выдержала и сбежала. В итоге на плечи будущей звезды в возрасте 15 лет легли обязанности по дому.

На съёмочную площадку Мег попала в некой степени благодаря своей первой любви, актёру, сыгравшему доктора Грина в проекте «Скорая помощь», Энтони Эдвардсу. Первой ролью стал проект «Богатые и знаменитые», режиссёры увидели в ней романтичную героиню в лёгких и приятных фильмах.

Постепенно карьера Мег шла вперёд. И кроме актёрской карьеры, налаживалась и личная жизнь. В 26 лет Мег встретила, как казалось, любовь всей своей жизни, Денниса Куэйда, который ради актрисы бросил жену, а также вредные привычки. Они поженились в 1991 году в День Святого Валентина, а спустя год у них родился сын, Джек Генри.

Их жизнь была похожа на рай — чудесные 9 лет в Калифорнии, каждый наслаждался этим временем, периодически каждый из них играл в кино, но карьера Мег росла вперёд, а карьера Денниса, кажется, наоборот, спадала. Возможно, это в некой степени и нарушило их рай, потому как одно время за актёром закрепилось звание «мистер Райан».

В 1994 году их пара распалась, одной из причин стала измена Мег с Расселом Кроу, за которым актриса готова была следовать, словно по пятам. Они познакомились на съёмках совместной картины «Доказательство жизни». Вместе с тем фильм провалился в прокате.

Ради новой любви Мег была готова на всё, она переехала в Австралию, старалась работать на семейной ферме актёра, понравиться его родне, но не вышло. В один момент Райан поняла, что Кроу не является героем её романа. Она даже пыталась вернуться к Деннису, но он её не простил.

Так, роман с «Гладиатором» поставил в некотором роде крест и на личной жизни, и на кинокарьере актрисы. А Куэйд нашёл счастье с Кимберли Баффингтон, работающей в сфере недвижимости. В их семье родились двойняшки. В последние годы актёр стал больше сниматься в различных проектах в отличие от Райан.

Меган же долго винила себя во всём, что произошло в её жизни, а единственным мужчиной для неё был только сын, пока она не решилась на удочерение девочки из Китая, которую зовут Дейзи Тру. Кажется, что теперь она обрела полноценное счастье, ведь в её жизни помимо детей, есть и любовь с Джоном Мелленкампом.