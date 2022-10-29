Удивительная история любви Стивена Хокинга и Джейн Уайлд

Известнейший ученый и женщина, которая боролась за него: Стивен Хокинг и Джейн Уайлд. Имя Стивена ассоциируется с современной физикой, космологией, он является основателем Центра теоретической космологии.

Примерно в начале 60-х годов ХХ века Стивен создает и выдвигает свою теорию сотворения Мира, у которой находятся сторонники. И приблизительно в этот же момент происходит судьбоносная встреча с его Джейн, женщиной вселившей в него веру, надежду и подарившую ему троих детей, одна из которых Люси стала выдающимся журналистом.

Джейн, в свою очередь, не является физиком, она далека от точных наук, ее специальность - литература, на данный момент она является довольно известной британской писательницей.

Они понимали друг друга с полуслова, все было словно в сказке, но внезапно Стивен начал отдаляться от любимой, он узнал о своем диагнозе. Девушка вначале не имела представления, почему молодой человек резко перестал общаться. А он просто не хотел быть обузой, врачи давали ему два года. Узнав от общих друзей диагноз Хокинга, Джейн дала понять Стивену, что вместе они преодолеют все!

Джейн стала не просто женой, но и самым близким другом ученого, она не испугалась его заболевания, они сыграли свадьбу и именно ее любовь в какой-то степени продлила его жизнь, согласно прогнозам большинства врачей он просто не должен был жить!!!

Однако в ходе их семейной жизни помимо идиллии и взаимопонимания, были и темные периоды. Так, временами Джейн охватывала дичайшая депрессия. И чтобы как-то забыться, она начала заниматься своим хобби - церковным песнопением, где знакомится с Джонатаном, который будет ее наставником. Он влюбится в Джейн, однако она не будет подпускать его к себе. Он станет близким другом семьи. Впоследствии из-за прогрессии заболевания, Хокинги наймут сиделку, которая станет второй женой ученого, он отпустит свою Джейн, чтоб та обрела счастье с другим мужчиной.

Однако суть нашей истории в том, как не самый красивый парень, угловатый, с ужасным диагнозом, великий ученый нашел свою любовь, которая сотворила чудо и вместо приписанных двух лет, он прожил с любимой женщиной больше четверти века, воспитал троих детей, сделал немало открытий, перевернувших мир!

Даже после развода, Джейн всегда помогала и поддерживала бывшего супруга, она с новым мужем заботилась о Стивене. Согласитесь, это весьма сильный шаг. И эта женщина, действительно заслужила быть счастливой!