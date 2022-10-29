История любви Джейн Биркин и Сержа Генсбура

Джейн Биркин (которой по правде говоря мы обязаны знаменитой сумки Hermes - модели Birkin) только что переживала очередное расставание и осталась с маленькой дочкой.

Благо ее тут же взяли на роль в фильме "Слоган", партнером по которому стал Серж. С самого начала они не понравились друг другу, Джейн даже говорила своему другу, что Серж странный, отвратительный и весьма высокомерный, как же с ним играть любовников?

Однако все изменил один вечер, они провели его вмести и танцевали до утра, тогда Джейн поняла, что эта агрессия на самом деле прикрытая застенчивость.

Они стали проводить время чаще. Их роман длился 10 лет. Наиболее выдающимся плодом их совместного творчества - стал хит Je t’aime... Moi Non Plus (Я тебя люблю...Я тебя тоже нет), который изначально Серж записывал с Брижит Бардо (а она была против), и в итоге Серж перезаписал песню с Джейн. Песня была под запретом из-за текста, однако стала всемирным хитом.

Они были счастливы не только в профессиональном плане, но и как семья. Как у пары - у них родилась дочь, Шарлотта, но даже несмотря на наличие детей, они продолжали вести свой разгульный образ жизни, проводя время в кровати до 3, а ложась спать тогда как девочкам пора было в школу, то есть примерно в районе 7. Всю ночь они проводили в клубах, танцуя и радуясь жизни.

Порой они скандалили, пытаясь уличить друг друга в измене, но даже потом оставались нежными друг к другу. Когда их роман закончился, а точку решила поставить Джейн. Ей надоел этот образ жизни (стоит сказать, что когда их дочь Шарлотта была еще крошкой, они брали ее в корзинке с собой в клубы...), они продолжали оставаться друзьями и общались до самой смерти Сержа.

Джейн после их романа, родит еще одну дочку, но такой любви, как у нее была с Сержем больше не было.