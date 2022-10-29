Клеопатра, Цезарь и Марк Антоний: главные факты из истории

Клеопатра является одной из самых известных женщин Истории всего человечества. Она знала, чего хочет и знала как этого добиться, была весьма мудрой не по годам, вместе с тем, согласно историческим данным она была совсем не красавицей.

После смерти ее отца, царя Птолемея XII, на трон встали она и ее брат, Птолемей XIII. Стоит отметить, что за своенравный характер, Клеопатру сразу не взлюбили. И ее изгнали в Сирию. Вместе с тем в этот момент у новых правителей возникает проблема: оплата долгов Риму.

Но возвращать долги правители Египта не собирались, и у Клеопатры возник план: нарядившись в лучшие одежды, она повелела завернуть её в ковёр и принести в дар Цезарю он влюбился в нее и простил долги Египта, а также способствовал возвращению ей трона. С того времени Клеопатра именно Клеопатра стали правительницей Египта. А для двух влюбленных началось время счастья.

Планы Цезаря были огромны по завоеванию мира, во главе всей империи должны были стоять он и его несравненная Клеопатра. Впоследствии он пригласил ее вместе с сыном, которого назвали — Птолемеем Цезарионом. Всё время она была рядом с ним и наслаждалась счастьем.

Но, к сожалению, ненависть римлян к ней нарастала. Говорили, что она использовала что-то, чтобы привязать к себе Цезаря, возможно какие-то снадобья или иное, поскольку император хотел перенести столицу Римской империи в Александрию. И как мы все знаем, Юлий Цезарь был убит близкими соратниками во время заседания сената.

Впоследствии, было установлено, что преемником Цезаря стал его племянник Октавиана, а о сыне Птолемее Цезарионе все будто бы забыли... И дабы спасти своего сына и себя, Клеопатра уехала на родину.

В Египте было неспокойно, и чтобы чтобы спастись Клеопатра вступила в отношения с Марком Антонием, который забыл обо всем и всех, кроме Клеопатры. Он также пал под ее чарами.

Законная жена Марка Антония вскоре скончалась, а он пожелал жениться на Клеопатре, но действующий правитель Октавиан отверг это и женой Антония стала сестра Октавиана —Октавия. Клеопатра была в ярости, малого того, что ее оставили ни с чем и это была угроза ее власти в Египте, так и осталась без мужчины. Чтобы утешить возлюбленную, Антоний женился и на ней, став двоежёнцем. Клеопатра родила ему сына и дочь.

Однако счастье было недолгим, спустя три года, Октавиан объявил войну Антонию и в итоге Марк Антоний покончил с собой, а Клеопатра покончила собой, как настоящая царица с помощью змеи.

Так закончилась история великой женщины и ее любви. Стоит сказать, что до сих не установлены точные местоположения гробниц Клеопатры и Марка Антония.