Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший: история любви

Два актера, которые сыграли вместе в молодежном ужастике "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", но между ними не пробежало искры.

Карьера каждого продолжалась, Сара играла в сериалах, самым успешным из которых оказался подростковый "Баффи - истребительница вампиров", а Фредди играл в комедиях, одна из успешнейших "Это все она".

Они сыграли вместе в комедии "Скуби Ду", на съемках Фредди сделал ей предложение, влюбленные тайно обручились, а их гости даже не знали куда их везут, когда было праздничное событие, которое состоялось в Мексике.

Сегодня они снимаются не так много, у них свой бизнес, они вместе уже 16 лет и считаются одной из самых крепких бар, у них двое прекрасных ребятишек: мальчик и девочка.