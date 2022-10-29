Маск заявил, что это не он вернул Канье Уэсту аккаунт в Твиттер

28 октября администрация Twitter восстановила аккаунт Канье Уэста, который ранее был заблокирован.

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что не имеет к этому никакого отношения, а блокировка была снята еще до завершения сделки.

Маск подчеркнул, что администрация соцсети не советовалась с ним по этому поводу и не информировала о восстановлении аккаунта.

Причиной блокировки Канье Уэста стали антисемитские комментарии, из-за которых многие бренды разорвали сотрудничество с рэпером.