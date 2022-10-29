В США умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
Один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в своем доме в Мемфисе. Ему было 87 лет.
Льюиса считают одним из основоположников этого музыкального направления вместе с Элвисом Пресли и Чаком Берри.
За время творческой деятельность Льюис записал более 40 альбомов. Он был одним из первых членов Зала славы рок-н-ролла, созданного в 1986 году.
В 2019 году Льюис перенес инсульт, после которого не восстановился окончательно.
Опубликовано: Светлана Репина
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