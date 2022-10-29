В измельчавшей реке Миссисипи обнаружилось старое речное судно-казино
Из-за снижения уровня воды в реке Миссисипи стало видно старое речное судно-казино Diamond Lady Riverboat.
Этому кораблю 31 год. Он затонул в 2021 году во время заморозков.
Одновременно обнаружились и другие суда. Местные рыбаки опасаются такого значительного снижения уровня воды в реке.
Если в ноябре уровень воды не поднимется, чтобы улучшить движение барж, фермеры почувствуют последствия, особенно вверх по течению на Среднем Западе.
Опубликовано: Светлана Репина
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В измельчавшей реке Миссисипи обнаружилось старое речное судно-казино
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