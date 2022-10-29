В измельчавшей реке Миссисипи обнаружилось старое речное судно-казино

2022-10-29 01:35

Из-за снижения уровня воды в реке Миссисипи стало видно старое речное судно-казино Diamond Lady Riverboat.

Этому кораблю 31 год. Он затонул в 2021 году во время заморозков. 

Одновременно обнаружились и другие суда. Местные рыбаки опасаются такого значительного снижения уровня воды в реке. 

Если в ноябре уровень воды не поднимется, чтобы улучшить движение барж, фермеры почувствуют последствия, особенно вверх по течению на Среднем Западе. 

Опубликовано: Светлана Репина