В измельчавшей реке Миссисипи обнаружилось старое речное судно-казино

Из-за снижения уровня воды в реке Миссисипи стало видно старое речное судно-казино Diamond Lady Riverboat.

Этому кораблю 31 год. Он затонул в 2021 году во время заморозков.

Одновременно обнаружились и другие суда. Местные рыбаки опасаются такого значительного снижения уровня воды в реке.

Если в ноябре уровень воды не поднимется, чтобы улучшить движение барж, фермеры почувствуют последствия, особенно вверх по течению на Среднем Западе.