33-летняя вдова использует сперму своего покойного мужа, умершего от рака, чтобы родить ребенка

Муж 33-летней Фаби Пауэлл Джош умер через месяц после свадьбы от редкой формы рака. Перед этим пара успела заморозить его сперму.

Теперь Фаби делает ЭКО с помощью этого биоматериала, поскольку хочет родить ребенка от покойного мужа.

Со смерти Джоша прошло уже четыре года, но только сейчас вдова решилась на этот шаг. Он указал в завещании, что вдова имеет право распоряжаться биоматериалом.

Пауэлл говорит, что во время пандемии она поняла, что семья для нее – все.