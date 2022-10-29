33-летняя вдова использует сперму своего покойного мужа, умершего от рака, чтобы родить ребенка
Муж 33-летней Фаби Пауэлл Джош умер через месяц после свадьбы от редкой формы рака. Перед этим пара успела заморозить его сперму.
Теперь Фаби делает ЭКО с помощью этого биоматериала, поскольку хочет родить ребенка от покойного мужа.
Со смерти Джоша прошло уже четыре года, но только сейчас вдова решилась на этот шаг. Он указал в завещании, что вдова имеет право распоряжаться биоматериалом.
Пауэлл говорит, что во время пандемии она поняла, что семья для нее – все.
Опубликовано: Светлана Репина
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