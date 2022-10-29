Бывшая жена Илона Маска назвала открытое письмо сотрудников Твиттер плохой идеей
Жюстин Маск, бывшая жена Илона Маска, написала в соцсети, что открытое письмо работников Twitter к новому владельцу компании было плохой идеей.
Письмо было написано сотрудниками компании в ответ на планы Маска сократить штат сотрудников на 75%.
По мнению авторов письма, это повредит способности Твиттер поддерживать общественное обсуждение и подорвет доверие пользователей.
На днях Маск появился в штаб-квартире Twitter как новый владелец и заявил, что не будет сокращать 75% персонала.
Опубликовано: Светлана Репина
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