Бывшая жена Илона Маска назвала открытое письмо сотрудников Твиттер плохой идеей

2022-10-29 01:48

Жюстин Маск, бывшая жена Илона Маска, написала в соцсети, что открытое письмо работников Twitter к новому владельцу компании было плохой идеей.

Письмо было написано сотрудниками компании в ответ на планы Маска сократить штат сотрудников на 75%.

По мнению авторов письма, это повредит способности Твиттер поддерживать общественное обсуждение и подорвет доверие пользователей.

На днях Маск появился в штаб-квартире Twitter как новый владелец и заявил, что не будет сокращать 75% персонала.

Опубликовано: Светлана Репина