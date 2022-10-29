У следствия нет претензий к Ксении Собчак
ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает, что постановление о привлечении Ксении Собчак в качестве подозреваемой по уголовному делу отменено следователем.
Речь идет о деле о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Сообщается, что Собчак проходит по делу свидетелем.
Адвокат журналистки Сергей Бадамшин заявил, что у его клиентки нет и не было статуса подозреваемой или обвиняемой по данному делу.
Ранее сообщалось, что в доме Собчак прошел обыск, а сама она перешла белорусскую границу и находится в Литве.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Клеопатра, Цезарь и Марк Антоний: главные факты из истории
Клеопатра является одной из самых известных женщин Истории всего человечества. Она знала, чего хочет и знала как этого добиться, была весьма мудрой не по годам, вместе с тем, согласно историческим данным она была совсем не красавицей.Подробнее...
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов
Handelsblatt: в Германии скоро начнутся массовые сокращения работников из-за энергетического кризиса
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Российских школьников будут учить стрелять из Калашникова
Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта