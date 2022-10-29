У следствия нет претензий к Ксении Собчак

ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает, что постановление о привлечении Ксении Собчак в качестве подозреваемой по уголовному делу отменено следователем.

Речь идет о деле о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Сообщается, что Собчак проходит по делу свидетелем.

Адвокат журналистки Сергей Бадамшин заявил, что у его клиентки нет и не было статуса подозреваемой или обвиняемой по данному делу.

Ранее сообщалось, что в доме Собчак прошел обыск, а сама она перешла белорусскую границу и находится в Литве.