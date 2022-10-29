Российских школьников будут учить стрелять из Калашникова

2022-10-29 02:35

Согласно официально опубликованному документу, в российских школах вводится модуль «Элементы начальной военной подготовки».

Сообщается, что модуль рассчитан на учащихся 10-11 классов и включает обучение воинскому приветствию и строевой подготовке, обращению с автоматом Калашникова.

Кроме того, старшеклассников будут учить обращаться с автоматом Калашникова, расскажут об устройстве и действии гранат РГД-5 и Ф-1.

Предусмотрено изучение правил оказания первой помощи в бою, переноски раненых, использования средств индивидуальной защиты.

Опубликовано: Светлана Репина