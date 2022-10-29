Российских школьников будут учить стрелять из Калашникова
Согласно официально опубликованному документу, в российских школах вводится модуль «Элементы начальной военной подготовки».
Сообщается, что модуль рассчитан на учащихся 10-11 классов и включает обучение воинскому приветствию и строевой подготовке, обращению с автоматом Калашникова.
Кроме того, старшеклассников будут учить обращаться с автоматом Калашникова, расскажут об устройстве и действии гранат РГД-5 и Ф-1.
Предусмотрено изучение правил оказания первой помощи в бою, переноски раненых, использования средств индивидуальной защиты.
Опубликовано: Светлана Репина
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Российских школьников будут учить стрелять из Калашникова
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