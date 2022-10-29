В российские учебники истории добавили спецоперацию на Украине
Проектом федеральный основных общеобразовательных программ предусмотрено внесение спецоперации на Украине в базовый курс истории для старшеклассников.
В документе сказано, что школьники получат представление о причинах и следствиях военной спецоперации, воссоединения Крыма с Россией.
Старшеклассникам объяснят значимость России в мировых социальных, экономических и политических процессах.
Одной из задач программы является верная интерпретация исторических факторов и умение противостоять попыткам фальсификации истории.
Опубликовано: Светлана Репина
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