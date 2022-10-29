Иран обвинил спецслужбы ряда стран в причастности к уличным протестам

Министерство разведки исламской республики Иран и разведслужба Корпуса стражей исламской революции сделали совместное заявление, в котором обвинили иностранные спецслужбы в причастности к уличным протестам.

В частности, они обвинили в этом американское ЦРУ, израильскую разведку «Моссад», спецслужбы Великобритании и Саудовской Аравии.

В Иране утверждают, что целью был подрыв безопасности в стране, а основную часть планирования взял на себя «Моссад».

По информации Тегерана, иностранные спецслужбы поставляли шпионское оборудование своим агентурным сетям в стране, а США еще тренировали иранских агентов.