Иран обвинил спецслужбы ряда стран в причастности к уличным протестам
Министерство разведки исламской республики Иран и разведслужба Корпуса стражей исламской революции сделали совместное заявление, в котором обвинили иностранные спецслужбы в причастности к уличным протестам.
В частности, они обвинили в этом американское ЦРУ, израильскую разведку «Моссад», спецслужбы Великобритании и Саудовской Аравии.
В Иране утверждают, что целью был подрыв безопасности в стране, а основную часть планирования взял на себя «Моссад».
По информации Тегерана, иностранные спецслужбы поставляли шпионское оборудование своим агентурным сетям в стране, а США еще тренировали иранских агентов.
Опубликовано: Светлана Репина
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