Forbes: отказ США от газопровода Keystone XL оказался ошибкой
Обозреватель Forbes Роберт Рапир утверждает, что отказ США от строительства газопровода Keystone XL был ошибкой Джо Байдена.
По словам журналиста, стратегический нефтяной запас Соединенных Штатов быстро иссякает. Стране уже приходится просить ОПЕК не сокращать нефтедобычу.
Такую ситуацию Рапир связывает остановкой строительства газопровода Keystone XL из-за борьбы с изменением климата.
Обозреватель отмечает, что наличие такого газопровода в Америке могло бы ослабить позиции ОПЕК и России.
Опубликовано: Светлана Репина
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