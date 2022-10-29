Гендиректор независимого канала «Дождь» объявлен «иностранным агентом»

2022-10-29 07:40

Наталья Синдеева, генеральный директор канала «Дождь», которая уже несколько месяцев живет в эмиграции, объявлена в пятницу, 28 октября, «иностранным агентом» вместе с двумя другими журналистами из группы канала.

Имена Натальи Синдеевой, Владимира Роменского и Екатерины Котрикадзе фигурируют в обновленном списке лиц, отнесенных к категории «иностранных агентов», опубликованном Минюстом России. 

Их включение в список официально обосновано «занятием политической деятельностью».

Канал был заблокирован «Роскомнадзором» в марте после высказываний в эфире, осуждающих СВО.

Опубликовано: Тарас Медведев