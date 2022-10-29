Гендиректор независимого канала «Дождь» объявлен «иностранным агентом»
Наталья Синдеева, генеральный директор канала «Дождь», которая уже несколько месяцев живет в эмиграции, объявлена в пятницу, 28 октября, «иностранным агентом» вместе с двумя другими журналистами из группы канала.
Имена Натальи Синдеевой, Владимира Роменского и Екатерины Котрикадзе фигурируют в обновленном списке лиц, отнесенных к категории «иностранных агентов», опубликованном Минюстом России.
Их включение в список официально обосновано «занятием политической деятельностью».
Канал был заблокирован «Роскомнадзором» в марте после высказываний в эфире, осуждающих СВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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