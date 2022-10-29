General Motors временно приостанавливает рекламу в Twitter после поглощения Маска
Прямой конкурент Tesla, автопроизводитель стал первым крупным рекламодателем, который поставил под сомнение свое присутствие на платформе после поглощения социальной сети Илоном Маском.
Автопроизводитель General Motors объявил в пятницу, 27 октября, что решил временно прекратить размещение рекламы в Твиттере, став таким образом первым крупным рекламодателем, который поставил под сомнение свое присутствие на платформе после поглощения социальной сети Илоном Маском.
«Мы разговариваем с Twitter, чтобы понять, в каком направлении будет развиваться платформа при ее новом владельце», — говорится в сообщении группы.
«Как это обычно бывает во время значительных изменений на медиа-платформе, мы временно приостановили нашу платную рекламу», — добавляет компания.
GM продолжит отвечать на запросы клиентов в своем официальном аккаунте в Twitter.
Опубликовано: Тарас Медведев
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