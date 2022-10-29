Байден поедет на климатический саммит COP27 в Египет 11 ноября

Президент США Джо Байден примет участие в климатической конференции ООН COP27 в Египте 11 ноября, сообщила в пятницу (28 октября) пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Он будет основываться на значительной работе, проделанной Соединенными Штатами для продвижения борьбы с изменением климата на глобальном уровне», — заявила Карин Жан-Пьер в пресс-релизе.

Затем он отправится на саммит G20 на Бали с 13 по 16 ноября, отметили в пресс-службе.

Джо Байдену удалось провести свой предвыборный «климатический пакет» стоимостью около 2 триллионов долларов, направленный в том числе на декарбонизацию и внедрение зеленой энергетики в США.

