За два дня до второго тура выборов в Бразилии убит член партии Лулы

Бывший член городского совета Рабочей партии (ПТ) был застрелен в пятницу (28 октября) в Сан-Паулу, Бразилия, за два дня до второго тура президентских выборов, по причинам, которые еще предстоит установить, заявили члены партии.

«Я с большой грустью и беспокойством узнаю об убийстве товарища Зезиньо», — заявил в Твиттере Жильмар Татто, избранный депутатом ПТ в Сан-Паулу, добавив, что партия, к которой принадлежит кандидат Луис Инасиу Лула да Силва, будет внимательно следите за «этим преступлением и его мотивами» .

Убийство произошло в Джандире, муниципалитете столичного региона Сан-Паулу.

По сообщениям местных СМИ, Зезиньо, урожденный Режинальдо Камило душ Сантуш, был кандидатом на пост федерального депутата на выборах в законодательные органы, состоявшихся 2 октября, параллельно с президентскими выборами, на которых Луис Инасиу Лула да Силва и Жаир Болсонару перешли во второй тур.

51-летний Зезиньо работал в предвыборной кампании Фернандо Хаддада, который в воскресенье примет участие во втором туре голосования за пост губернатора Сан-Паулу.