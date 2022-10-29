Китай купит немецкий завод по производству чипов вопреки протестам спецслужб ФРГ
Китайский концерн хочет взять на себя производство чипсов Elmos в Дортмунде. Несмотря на предупреждения со стороны служб, правительство намерено одобрить сделку, сообщают немецкие СМИ.
Федеральное управление по защите конституции бьет тревогу из-за того, что Китай покупает европейские компании специально для того, чтобы иметь возможность оказывать давление на правительства. Однако, скорее всего, правительство Германии готово одобрить поглощение китайским концерном завода по производству чипов Elmos в Дортмунде.
Министерство экономики Германии подтвердило в пятницу, 28 октября, что возможное поглощение Elmos Semiconductor шведской компанией Silex, дочерней компанией китайской Sai Group, подлежит процедуре проверки. Процедура будет "завершена в должное время".
По сообщению газеты Handelsblatt, правительство "вероятно, разрешит" поглощение. По данным газеты, одобрение должно быть получено на следующей неделе.
По сообщениям СМИ, министерство экономики и технологий Германии в настоящее время также анализирует другие запланированные инвестиции, которые могут быть переданы китайским компаниям или их дочерним компаниям.
Опубликовано: Николай Скира
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