Немецкая промышленность требует от Шольца уменьшить зависимость от Китая, перед его визитом в КНР

Перед первым визитом канцлера Олафа Шольца в Китай немецкая экономика настаивает на более жестком подходе к Пекину.

Федерация немецкой промышленности (BDI) обратилась к политику СДПГ с призывом уменьшить одностороннюю зависимость от Германии.

Ассоциация немецких торгово-промышленных палат (DIHK) призывает китайские власти использовать равные правила игры ввиду привилегий на немецком рынке, на которое жаловались многие немецкие менеджеры. Федеральная ассоциация оптовиков выступает за расширение свободной торговли с более дружественными странами.

«Мы должны быстро уменьшить одностороннюю зависимость», — сказал Зигфрид Руссвурм, президент BDI: «Германия в настоящее время сильно зависит от Китая в отношении многих видов минерального сырья». В отличие от нефти и газа в Германии отсутствуют национальные стратегические запасы минерального сырья.

«Усиление протекционизма в КНР является проблемой с точки зрения экономики Германии», — критикует генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен.

«Сама страна имеет тенденцию быть изолированной, но хочет быть более вовлеченной в мировую экономику, в том числе здесь, в Германии», - напомнил он. Вот почему так важно, что канцлер выступает за «взаимно тождественные правила».

Для канцлера Шольца это означает, что он должен пересмотреть стратегию германской внешнеторговой политики, создавшуюся десятилетиями.