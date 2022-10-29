Большинство немцев высказались за запрет фейерверков в новогоднюю ночь
В ходе опроса большинство немцев высказались за запрет использования фейрверков в канун Нового года.
В репрезентативном опросе, проведенном Институтом Insa Consulere по поручению Бранденбургского центра консультирования потребителей, 53 процента опрошенных проголосовали за запрет, и только 39 процентов были против такой нормы.
Центр консультирования потребителей пояснил, что новогодний фейерверк вызывал споры не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за риска травм, защиты окружающей среды и животных.
«Сейчас важно, чтобы политики заранее решили, будет ли в этом году запрещен запуск или продажа фейерверков для частных лиц в канун Нового года», — сказал Кристиан А. Румпке, глава Бранденбургского потребительского центра.
Запрет получил большую поддержку среди избирателей от зеленых, левых, Союза и СДПГ - с другой стороны, 68 процентов сторонников АдГ проголосовали против запрета петард. Сторонники СвДП разделились со значениями 47 процентов за запрет петард и 45 процентов против него.
Опубликовано: Тарас Медведев
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