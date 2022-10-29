Глава НАТО Столтенберг сделал предупреждение США

Глава НАТО Йенс Столтенберг в интервью порталу POLITICO заявил, что "недавние успехи Украины на поле боя были бы невозможны без поддержки стран Альянса".

В ноябре в США пройдут дополнительные выборы в Конгресс. Это вызвало опасения, что в случае победы республиканцев США перестанут помогать Украине в таких масштабах.

"Недавние успехи Украины на поле боя были бы невозможны без поддержки союзников по НАТО", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он добавил, что "победа России была бы плохой для всех нас в Европе и Северной Америке, по всему НАТО.

Столтенберг отметил, что надеется, что независимо от результата выборов в США Конгресс будет и впредь выступать за существенную поддержку Украины.

"Присутствие Соединенных Штатов, а также Канады в Европе необходимо для прочности и надежности трансатлантических связей", - подчеркнул он.