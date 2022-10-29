Евросоюз заморозил российские активы на 17 миллиардов евро
По словам комиссара юстиции Дидье Рейндерса, Европейский Союз заморозил российские активы на сумму более 17 миллиардов евро в рамках пакета санкций против России.
«На данный момент заморожены активы 90 человек, более 17 миллиардов евро в 7 государствах-членах, в том числе 2,2 миллиарда евро в Германии», — заявил бельгиец газетам медиагруппы Funke.
С начала агрессивной войны на Украине восемь месяцев назад ЕС принял восемь пакетов санкций.
«Мы изучаем, что еще можно сделать», — сказал Рейндерс.
В частности, украинские политики неоднократно требовали, чтобы замороженные активы были использованы для восстановления страны после войны.
Рейндерс сказал: «Если ЕС конфискует криминальные деньги, их можно направить в компенсационный фонд для Украины. Однако этой суммы недостаточно для финансирования реконструкции».
Ранее президент Зеленский высказался за использование для восстановления инфраструктуры, замороженных на Украине российских активов в несколько миллиардов долларов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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